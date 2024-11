Allerta Meteo: nucleo gelido dai Balcani, neve a quote collinari sul medio-basso versante Adriatico

MeteoWeb

Nei prossimi giorni l’Italia vivrà un quadro meteorologico variegato, con condizioni di miglioramento al Nord e persistenza di instabilità al Sud e in Sardegna. Mercoledì 13 novembre sarà una giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiato al Nord, sebbene alcune nubi possano addensarsi nelle aree alpine. Al Centro il clima si manterrà variabile, con cieli sereni o poco nuvolosi, anche se l’Abruzzo e le coste adriatiche potrebbero registrare residue precipitazioni. La situazione sarà più critica al Sud e sulle Isole, dove è previsto un aumento dell’instabilità, con piogge sparse e temporali, specie nelle zone ioniche e nella Sicilia orientale. Le temperature saranno in leggero calo al Centro-Sud, mentre al Nord rimarranno piuttosto stabili.

Giovedì 14 novembre l’arrivo di un nucleo gelido dai Balcani intensificherà il maltempo sulle regioni meridionali, portando piogge diffuse e localmente intense. Anche il versante adriatico centro-meridionale, dalle Marche meridionali alla Puglia garganica, potrebbe risentire dell’instabilità, con piogge sparse. Sulle zone appenniniche del Centro-Sud sono previste nevicate a quote collinari, evidenziando un significativo abbassamento delle temperature. Al contrario, al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, la pressione in aumento garantirà maggiore stabilità, con possibile formazione di nebbie sulla Pianura Padana.

Guardando oltre, fino a sabato 16 novembre, si prevede una fase più stabile su gran parte del Paese, anche se questa tregua sarà breve. Domenica 17 novembre, infatti, una nuova perturbazione dovrebbe fare il suo ingresso a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana, per poi estendersi gradualmente ad altre regioni all’inizio della settimana successiva.

