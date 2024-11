Allerta Meteo, oggi Centro/Sud nel mirino del maltempo | MAPPA e DETTAGLI

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 22 novembre 2024 per temporali e rovesci in diverse regioni del Centro/Sud. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La profonda depressione artica giunta sull’Italia nella serata di giovedì 21 ottobre sarà accompagnata da aria molto fredda in quota, che scorrerà dietro a un fronte freddo in moto da NO a SE. Davanti e in prossimità del fronte si potranno formare sistemi multicellulari disorganizzati low topped, che tenderanno a svilupparsi dall’immediato entroterra grazie al lifting sui rilievi, dell’intenso flusso sinottico che causerà una marcata intensificazione del DLS e inibirà la formazione delle trombe marine“, spiega PRETEMP.

“Le zone interessate dai deboli temporali e rovesci sparsi saranno 2: la prima zona riguarderà l’intera costa tirrenica peninsulare da Toscana a Calabria e i rilievi interni delle regioni comprese, con possibilità di sconfinamenti in Umbria e Lazio. Su questa area il fenomeno principale potrebbe essere la grandine di piccole dimensioni, spesso mista a graupel con locale accumulo, favorita dall’aria particolarmente fredda in quota (-38°C), mentre veloci saranno i rovesci a causa della rapida evoluzione del fronte, sebbene localmente intensi“, prosegue il bollettino.

La seconda zona “riguarda i Balcani dalla Croazia fino ai monti della Grecia e le relative coste, il Salento“. “Rispetto alla prima zona qui sarà presente più MLCAPE, con picchi fino a 1 Kj/Kg vicino alle coste albanesi unitamente a un LI più negativo e un PWAT fino a 30 mm: qui sarà maggiore il rischio di forti piogge convettive, sebbene anche qui in rapida evoluzione verso sud“, conclude PRETEMP

