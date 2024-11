Allerta Meteo oggi per forte maltempo, allarme in 2 regioni: la MAPPA con le aree più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo per “possibili temporali, localmente forti, tra Sicilia e Sardegna“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre, “la presenza di un debole vortice depressionario tra la Sardegna e la Sicilia causerà piogge e temporali sparsi sui mari meridionali. La maggior parte dei fenomeni avverrà in mare aperto, dove si formeranno dei cluster di multicelle, che andranno a sconfinare sulle coste orientali della Sardegna e quelle orientali e meridionali della Sicilia, direttamente esposti ai venti sinottici,” spiega PRETEMP. “Un livello 1 di pericolosità per forti piogge, anche a carattere di temporale, è stato emanato su buona parte dei mari meridionali, sulla costa sarda orientale e sulle coste siciliane orientali e meridionali. Un più ampio livello 0 è stato emesso sulle restanti zone delle isole maggiori per possibili temporali isolati. Un livello 0 è stato emesso anche per le zone interne della Puglia per possibili temporali isolati non intensi nella seconda parte della giornata dovuti all’avvicinamento di un nucleo freddo in quota proveniente dai Balcani“.

Allerta Meteo per Sardegna e Sicilia

“Sui mari meridionali del dominio previsionale è attesa dell’instabilità, anche temporalesca, già dalle prime ore della giornata (CAPE fino a 1000-1200 J/kg). Diversi cluster multicellulari si formeranno in particolare sui Mari di Sicilia e Sardegna, sui rispettivi canali e sul Tirreno meridionale,” sottolinea il bollettino PRETEMP. “Delle precipitazioni anche intense sono previste sul versante orientale della Sardegna direttamente esposto al flusso sostenuto di levante. I fenomeni, anche a carattere temporalesco, si formeranno principalmente per sollevamento orografico, con accumuli localmente abbondanti sui versanti sopravento dei rilievi“.

Per quanto riguarda la Sicilia, “dei temporali sparsi si formeranno già dalle prime ore della giornata in mare aperto, dove sono presenti valori di PWAT fino a 35 mm, in particolare nel Canale di Sicilia e successivamente nel Mar Ionio. Nella seconda parte della giornata la convezione diventerà più organizzata a causa dell’approfondimento del minimo depressionario a ovest dell’omonima isola, con interessamento anche delle coste meridionali e orientali, dove potrebbero verificarsi accumuli puntualmente elevati“.

In particolare, “i fenomeni più intensi sono previsti sul versante ionico, tra catanese e siracusano, direttamente esposto al flusso instabile da est/nord-est, dove si formeranno dei temporali semistazionari, più probabili sul versante orientale dell’Etna e sul versante nord-orientale degli Iblei a causa del sollevamento orografico. I fenomeni diventeranno più organizzati tra pomeriggio e sera a causa dell’aumento del DLS (fino a 20 m/s in serata). In queste aree è stato valutato un livello 2 di pericolosità per temporali forti e accumuli localmente molto abbondanti, con rischio di locali flash floods (localmente superiori ai 150 mm in 24 ore); tuttavia, a causa dell’incertezza sul posizionamento dei fenomeni, è stato deciso di rimanere entro il livello 1“.

Infine, “il CAPE 0-3 km fino a 200 J/kg e la direzione del vento opposta tra i bassi e i medi strati non esclude la formazione di trombe marine sulla costa Ionica“.

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

