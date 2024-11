Allerta Meteo, oggi rischio trombe marine e graupel in una regione

MeteoWeb

Allerta meteo oggi 24 novembre 2024 per possibili fenomeni convettivi in una regione, con rischio trombe marine e precipitazioni di graupel. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Dopo una modesta avvezione di aria fredda di origine artica, nel corso della giornata di domenica 24 novembre seguirà rapidamente una ripresa del geopotenziale, con un campo altopressorio subtropicale che si estenderà fino a lambire le alte latitudini della Russia europea entro le ore pomeridiane, inglobando gradualmente l’intero territorio italiano“, riporta il bollettino PRETEMP. “Le condizioni atmosferiche risulteranno generalmente stabili, accompagnate da un aumento delle temperature superficiali e da brusche inversioni termiche notturne. Qualche nube cumuliforme potrebbe svilupparsi poco al largo delle coste liguri, dove, dal primo mattino, persisterà una tenue ventilazione meridionale, leggermente umida nei bassi strati troposferici“.

Localmente, “non si esclude la possibilità di fenomeni convettivi, con fulminazioni isolate in mare aperto oppure a ridosso delle Alpi Liguri e/o dell’Appennino Ligure. Un livello 0 è stato emesso per segnalare la possibilità di trombe marine e precipitazioni di graupel“.

Un fronte freddo potrebbe attraversare l’arco alpino dalla prossima settimana.

