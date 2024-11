Allerta Meteo, oggi previsti rovesci in alcune regioni | MAPPA

MeteoWeb

Allerta meteo per instabilità e rovesci oggi 18 novembre 2024. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 18 novembre 2024, “sul dominio previsionale i flussi in quota tenderanno a divenire zonali non costituendo forzanti dinamiche significative. Durante la prima parte della giornata un afflusso di aria fredda in quota transiterà verso i settori meridionali. Si prevede lieve instabilità su Croazia e settori del Medio-Basso Tirreno per lo più a carattere di rovescio con bassa probabilità di fulminazioni, in uno scenario compatibile con un livello di pericolosità 0“.

