Allerta Meteo, possibile ciclone sui mari italiani: rischio di intensi e violenti temporali

L’inizio della prossima settimana vedrà il prolungarsi delle condizioni meteorologiche miti e stabili che caratterizzano già da giorni gran parte del Paese. Questo scenario è dovuto alla presenza di un vasto campo di alta pressione, esteso dal Nord Africa fino all’Europa centrale, che influenzerà il clima italiano almeno fino a mercoledì 6 novembre. Durante questa fase, le temperature raggiungeranno valori intorno ai 20-22°C nelle regioni del Centro-Sud e sulle principali isole, mentre al Nord, seppur con clima mite, si osserveranno delle eccezioni.

Nella Pianura Padana, infatti, il fenomeno delle nebbie e foschie mattutine potrebbe limitare l’irraggiamento solare anche nelle ore diurne, impedendo un sensibile aumento delle temperature. Questo fenomeno è tipico dell’autunno e dell’inverno in condizioni di alta pressione, quando l’aria stagnante favorisce la formazione di strati nebbiosi, rallentando il riscaldamento delle aree interessate rispetto al resto del Paese.

Per quanto riguarda un possibile cambiamento del quadro meteorologico, bisognerà attendere il 7-8 novembre. In questi giorni, infatti, si prevede l’avvicinamento di un’area di bassa pressione dall’Europa nord-occidentale, che potrebbe modificare la stabilità dell’alta pressione. Tale situazione potrebbe favorire la formazione di un ciclone in pieno Mediterraneo, un fenomeno che in passato ha portato a condizioni meteorologiche anche estreme. La contrapposizione tra masse d’aria differenti, specialmente in presenza di un mare ancora insolitamente caldo per la stagione, potrebbe generare celle temporalesche particolarmente intense e fenomeni violenti, simili a quelli osservati nelle ultime settimane.

Si consiglia, pertanto, di monitorare attentamente gli aggiornamenti meteo nelle prossime giornate, poiché il contrasto termico associato all’arrivo del ciclone potrebbe dar vita a eventi meteorologici intensi e di forte impatto.

