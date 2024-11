Allerta Meteo, imminente la prima ondata di freddo della stagione: giovedì una “bomba di neve” fin in pianura!

MeteoWeb

Ultima giornata relativamente mite oggi sull’Italia con temperature che hanno raggiunto addirittura +23°C a Catania e Trapani, in Sicilia, ma anche +22°C a Cagliari, Reggio Calabria e Brindisi, e ancora +21°C a Palermo, Bari, Foggia, Lecce e Latina, e persino +20°C a Roma, Olbia, Crotone, Messina, Taranto, Civitavecchia, Lamezia Terme e Alghero. Sono le ultime ore di clima così mite, in attesa del fronte freddo che già nel corso della giornata di mercoledì 20 novembre capovolgerà la situazione meteo nel nostro Paese, dando via alla prima irruzione fredda della stagione. L’aria fredda sta già mettendo a dura prova il Regno Unito, dove sono in corso forti nevicate fuori stagione.

Le mappe del modello Moloch del CNR-ISAC sono impressionanti: le carte con le previsioni dei venti per stasera e domani documentano chiaramente l’imponenza del fronte freddo che giungerà impetuoso portando intense correnti occidentali, prima, e nord/occidentali poi, che alimenteranno forti mareggiate.

Già nella serata odierna avremo le prime nevicate da sfondamento al Nord/Ovest, sulle Alpi occidentali, mentre le piogge inizieranno a fare sul serio in Campania e nella Calabria meridionale tirrenica. Nuvolosità diffusa e venti in rinforzo in tutti i settori occidentali del nostro Paese:

La giornata clou per l’ingresso dell’aria fredda sull’Italia sarà quella di mercoledì 20 novembre, domani. Il modello tedesco DWD illustra in modo molto didattico lo sfondamento dell’aria fredda nel Mediterraneo centrale e quindi nel nostro Paese, durante la giornata di domani:

Le mappe del modello Moloch del CNR-ISAC relativamente alle precipitazioni evidenziano gli effetti dello sfondamento del fronte freddo sull’Italia. Nella mattinata di mercoledì avremo tanta neve sulle Alpi, con vere e proprie bufere su Svizzera, Austria e in generale sull’arco alpino anche in territorio italiano. Al Centro/Sud, invece, si intensificheranno le piogge in Toscana, nel Lazio, in Campania e in Calabria, con riferimento ai versanti occidentali dei rilievi:

Il maltempo si accentuerà sensibilmente nel pomeriggio/sera quando avremo forti piogge e temporali un po’ in tutto il Centro/Sud. L’aria fredda porterà il freddo – appunto – al Nord, e anche sui Balcani, dove avremo piogge torrenziali e abbondanti nevicate:

L’aria fredda, poi, scivolerà ulteriormente verso Sud nella giornata di giovedì 21 novembre, quando l’avanzata di una nuova perturbazione atlantica sulla Francia potrebbe portare la neve da cuscinetto in pianura Padana. Le mappe del modello Bolam ipotizzano una grande nevicata fin in pianura in Francia, Svizzera e Nord Italia, con accumuli molto abbondanti sulle Alpi occidentali, tra Piemonte, Valle d’Aosta, Francia e Svizzera appunto:

Dopo una breve risalita caldo-umida e prefrontale nella mattinata di venerdì 22 novembre, l’aria fredda sfonderà in modo ancor più deciso in tutt’Italia – Sud compreso – tra venerdì sera e sabato 23, lasciando spazio a un miglioramento del tempo soltanto da domenica 24 con il ritorno dell’Anticiclone e temperature in lieve aumento (ma ancora invernali).

Le mappe sinottiche di ECMWF chiariscono la traiettoria delle masse d’aria e delle perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.