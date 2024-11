L’inverno si affaccia in Europa, freddo e neve nel Regno Unito: disagi nei trasporti e scuole chiuse | FOTO

MeteoWeb

Dopo un lungo dominio anticiclonico, la situazione si capovolge in Europa, con l’arrivo di correnti artiche che producono un deciso calo delle temperature e nevicate per un assaggio d’inverno su molte zone del continente. I primi segni di questo cambiamento si vedono già sul Regno Unito, dove alcune zone sono state colpite da neve e ghiaccio che hanno causato i primi disagi nei trasporti e la chiusura di un centinaio di scuole nel Galles e nel Lincolnshire. Sono state emesse allerte meteo nel nord della Scozia, nell’Inghilterra settentrionale e in zone dell’Irlanda del Nord, nelle Midlands e nel nord-est del Galles. Mentre le temperature sono già scese a -8°C in una località delle Highlands, si prevede nelle prossime ore la caduta di neve fino a 15-20 centimetri.

Città e villaggi si presentano già innevati in particolare nel nord del Paese, mentre molti veicoli sono rimasti bloccati sulle strade a causa di ghiaccio e neve. Le autorità hanno avvertito gli automobilisti e i pendolari di informarsi prima di partire a fronte delle possibili chiusure delle strade e dei ritardi nei trasporti ferroviari.

Le temperature nei prossimi giorni scenderanno al di sotto della media stagionale: per venerdì 22 novembre si prevedono -2°C a Londra, -4°C a Birmingham e -7°C nel nord del Regno.

