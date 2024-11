Previsioni Meteo, tempeste invernali sull’Europa: tanta neve in arrivo su Alpi e Balcani

MeteoWeb

Un importante cambiamento del pattern meteorologico sta finalmente arrivando per l’Europa grazie ad un’irruzione artica che si diffonderà da nord, sviluppando molteplici tempeste invernali intense che si sposteranno rapidamente in tutta Europa. Sono previste forti piogge, forti nevicate e bufere di neve. Dopo settimane di dominio anticiclonico sul continente europeo, il cambiamento del meteo è arrivato. Il resto di novembre sarà caratterizzato da un pattern meteorologico molto più dinamico, con molteplici tempeste invernali intense che attraverseranno il continente. Un’ampia depressione emergerà sull’Europa a causa dell’irruzione di condizioni meteorologiche molto più fredde dalla regione artica verso sud. I suoi lobi ruoteranno attraverso il continente fino alla fine di questo mese, causando intensi sistemi frontali con forti nevicate e forti venti.

Quindi, questa grande depressione sarà la caratteristica dominante per il resto di novembre, mentre l’anticiclone si stabilirà sul Nord Atlantico, consentendo alla massa d’aria fredda di mantenere il flusso meridionale da nord verso il continente. Questa settimana si svilupperanno molteplici sistemi frontali con tempeste invernali, portando neve fresca in alcune parti dell’Europa occidentale, neve intensa e una tormenta di neve su Svezia e Finlandia mercoledì 20 novembre. Poi, un’altra profonda bassa e una tormenta di neve seguiranno per le Alpi e la penisola balcanica settentrionale venerdì 22.

Le condizioni peggioreranno di nuovo sull’Europa occidentale durante il weekend, poiché è prevista una violenta tempesta nordatlantica in Irlanda e Regno Unito.

Sull’Europa si sviluppa un pattern invernale progressivo

Secondo le previsioni di Severe Weather Europe, una grande depressione si stabilirà sul continente europeo entro metà settimana, dominando il pattern meteorologico. Mercoledì 20, la depressione sarà centrata sul Nord Europa, con un grande anticiclone di blocco sulle Azzorre.

Quindi, queste due caratteristiche su larga scala provocheranno intensi venti a getto nel mezzo. Il nucleo della corrente a getto porterà venti violenti, con 130-150 nodi.

L’intensità massima del vento a getto aiuterà coloro che volano verso est, riducendo i tempi di volo. Coloro che viaggiano verso ovest, invece, sperimenteranno voli più turbolenti e tempi di viaggio più lunghi, spiega Marko Korosec su Severe Weather Europe.

La grande depressione consentirà alla massa d’aria artica di avanzare attraverso l’Atlantico nell’Europa occidentale fino a metà settimana, quindi progredire gradualmente verso est e sud verso il prossimo weekend, portando condizioni per precipitazioni nevose in molte regioni.

Una potente tempesta invernale colpirà Svezia e Finlandia

Sotto il nucleo della depressione, un significativo sistema frontale si svilupperà dal Regno Unito al Benelux e alla Germania martedì 19, spostandosi rapidamente a nord-est verso Polonia e Svezia e guadagnando forza. La pressione superficiale si approfondirà notevolmente mentre il sistema si sposta sull’area del Mar Baltico. Con un’intensificazione quasi esplosiva, la pressione centrale sarà spinta sotto i 960hPa entro mercoledì mattina.

Mentre il principale fronte freddo si sposterà rapidamente verso est mercoledì e verrà trascinato verso le Alpi e i Balcani, le condizioni vicino al nucleo della bassa pressione saranno intense.

Una forte nevicata si svilupperà sul lato freddo del sistema frontale mentre si sposta verso la Svezia meridionale mercoledì mattina. L’avvezione calda prima della bassa pressione si diffonderà nella regione baltica, ma la massa d’aria rimarrà abbastanza fredda da supportare la neve almeno inizialmente sull’Estonia. Il sistema si sposterà gradualmente verso nord-est attraverso il Mar Baltico, peggiorando le condizioni di neve intensa e tormenta di neve nella Svezia meridionale per tutta la giornata di mercoledì. Nevicate pesanti con forti venti sosterranno condizioni di quasi tormenta di neve più a nord nella Svezia centrale e nella Finlandia meridionale da mercoledì sera a giovedì mattina.

Giovedì, il centro della bassa pressione maturerà e inizierà a indebolirsi mentre si sposta verso est nei Paesi baltici. Sarà una giornata fredda e invernale con diffuse nevicate nell’area. Le forti nevicate continueranno più a nord, grazie all’avvezione di massa d’aria umida della Russia occidentale. La maggior parte dei Paesi scandinavi riceverà una significativa nevicata nel prossimo weekend. Tuttavia, questa profonda bassa pressione nella Svezia centro-meridionale e nella Finlandia meridionale produrrà le quantità più elevate.

Si prevede anche un bel po’ di neve in alcune parti del Regno Unito e dell’Irlanda nelle prime ore di martedì 19 e mercoledì 20. Associata a una tempesta invernale in rapida organizzazione sotto il lobo freddo in rafforzamento in quota, almeno l’Inghilterra settentrionale e la Scozia vedranno una discreta quantità di neve. Saranno possibili forti nevicate, anche se la quantità di neve che si accumula dipenderà fortemente dalla posizione della bassa pressione martedì. Sarà possibile anche un po’ di neve in Irlanda e Galles.

Intensa tempesta invernale su Alpi e Balcani settentrionali venerdì 22

Verso la fine della settimana, il focus sul clima invernale si sposterà più a sud mentre un altro lobo freddo della grande bassa pressione si approfondirà nel continente, trascinando una massa d’aria molto più fredda più a sud verso l’Europa centrale e le Alpi.

In risposta all’avvezione fredda in quota, si formerà un intenso ciclone secondario sulla scia delle Alpi, un pattern tipico nel Mediterraneo settentrionale. Una profonda bassa pressione si verificherà sul Nord Italia, spostandosi attraverso il Mar Adriatico e la penisola balcanica. Secondo le ultime indicazioni dei modelli, è probabile che la pressione centrale scenda sotto i 990hPa venerdì 22 novembre. Ciò crea normalmente un severo clima invernale nella regione del Mediterraneo settentrionale.

Entro giovedì sera, la ciclogenesi superficiale si verificherà nel Mediterraneo settentrionale quando la massa d’aria fredda raggiungerà le Alpi occidentali. Un ciclone in rapido sviluppo peggiorerà le condizioni meteorologiche, con forti piogge nell’Italia centro-settentrionale e nella regione adriatica settentrionale, compresi forti temporali con alluvioni lampo.

Forti nevicate cadranno sulle Alpi durante la notte e probabilmente lungo le montagne dinariche pioverà nei Paesi dei Balcani nordoccidentali. Tuttavia, questo dipenderà fortemente da quanto profonda e forte rimarrà la riserva di aria fredda a est della catena del primo sistema frontale di mercoledì. È possibile che l’avvezione calda prima della bassa pressione in via di sviluppo sarà piuttosto forte, quindi le precipitazioni saranno pioggia, il che potrebbe anche portare a pioggia ghiacciata all’inizio di venerdì.

Venerdì, forti piogge saranno associate al settore caldo sull’Italia centrale e sui Paesi della penisola balcanica centro-occidentale prima del fronte freddo in movimento. Sul lato freddo, forti nevicate seguiranno probabilmente su Slovenia e Croazia venerdì. Localmente potrebbero svilupparsi condizioni di tormenta, poiché saranno presenti forti venti di Bora in discesa. In alcune aree saranno possibili 15-40cm di neve fresca. Molta neve potrebbe accumularsi sulle Alpi occidentali e nei Paesi balcanici, tra cui Austria, Ungheria e Romania occidentale.

Tuttavia, dipende dalla traiettoria che prenderà la bassa pressione secondaria. Una traiettoria più a nord porterebbe un’avvezione calda più forte e più precipitazioni sotto forma di pioggia. Al contrario, la traiettoria più a sud porterebbe un clima più freddo e meno neve poiché l’umidità principale rimane sui Balcani.

Violenta tempesta atlantica in Irlanda e Regno Unito

Verso la fine della settimana, una profonda depressione sull’Europa si indebolisce gradualmente mentre si sposta verso est. Un anticiclone di blocco si sviluppa sull’Europa meridionale, riportando una massa d’aria più calda nell’Europa meridionale e verso la penisola balcanica.

Tuttavia, più a ovest e a nord, un’intensa depressione emerge dall’Atlantico verso l’Europa occidentale. Si prevede che il suo nucleo sarà notevolmente profondo, portando a un potente sistema frontale sabato 23 novembre.

I modelli meteorologici GFS ed ECMWF accennano a una violenta tempesta atlantica che si abbatterà su Irlanda e Regno Unito, con una profonda bassa pressione sui 950hPa. Si prevede che avrà il suo centro a ovest dell’Irlanda. Venti violenti e onde significative potrebbero abbattersi sulla costa irlandese sabato. In alcune aree, questa tempesta porterà venti forti o severi, forse fino a 150km/h. Si prevede che il sistema sarà grande, colpendo quindi gran parte dell’Europa occidentale nel weekend.

