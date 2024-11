Allerta Meteo Sardegna: arriva il Maestrale con raffiche di burrasca

MeteoWeb

La Sardegna si prepara ad affrontare una significativa perturbazione già da lunedì 18 novembre, caratterizzata dall’arrivo di forti venti di Maestrale, in particolare nelle aree settentrionali dell’isola. Questo vento, tipico del Mediterraneo occidentale, soffia da nord-ovest con caratteristiche fredde e secche, e la sua intensificazione può generare condizioni meteorologiche decisamente turbolente, soprattutto nelle zone più esposte.

I modelli meteo indicano che l’Alta Gallura e i rilievi interni saranno le aree maggiormente colpite, con raffiche che potrebbero raggiungere l’intensità di burrasca. La situazione potrebbe comportare rischi per la navigazione, danni a strutture leggere e disagi per la circolazione stradale. Tuttavia, l’impatto del maestrale non si limiterà a queste zone: nel resto dell’isola i venti saranno generalmente moderati o forti, suggerendo una giornata caratterizzata da condizioni ventose su gran parte del territorio.

Una nota interessante riguarda la zona di Tortolì e i comuni limitrofi, che sembrano essere più protetti dalla direzione del vento. Qui non sono previste raffiche significative, grazie a una posizione più riparata. Questo contrasto evidenzia la varietà di condizioni che il maestrale può generare a seconda della conformazione geografica.

Oltre al vento, la perturbazione porterà con sé un abbassamento delle temperature e un sensibile aumento del moto ondoso lungo le coste esposte a nord-ovest, con possibili difficoltà per chi deve affrontare spostamenti in mare.

Residenti e visitatori sono invitati a prestare particolare attenzione, specialmente coloro che hanno in programma attività all’aperto o viaggi marittimi. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali, adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

