Allerta Meteo, Sardegna sotto assedio: piogge torrenziali e tornado minacciano l’Isola

La Sardegna sta attualmente affrontando un quadro meteorologico caratterizzato da precipitazioni significative, soprattutto nei settori nord-orientali dell’isola. Dalla mezzanotte, i livelli di pioggia hanno superato i 30 mm in queste aree, mentre nelle altre zone si osservano rovesci e temporali isolati con intensità moderata. Questi eventi stanno creando una situazione di potenziale rischio, in particolare per le aree esposte a piogge più persistenti.

Situazione attuale

Nelle regioni nord-orientali, le piogge continuano con un’intensità diffusa, mentre nelle zone centrali e meridionali si registrano fenomeni meno intensi, ma comunque presenti. La pioggia persistente può comportare accumuli rilevanti, aumentando il rischio di problematiche idrogeologiche come smottamenti e allagamenti.

Previsioni per le prossime ore

Le previsioni indicano che le precipitazioni continueranno nei settori nord-orientali nelle prossime ore. Tuttavia, i fenomeni attivi nelle zone centro-meridionali dovrebbero diminuire gradualmente. Tra la serata e la notte, è possibile che le piogge si estendano fino al Logudoro, aggiungendo una nuova area di potenziale criticità.

Fenomeni vorticosi

In parallelo, si continuano a monitorare fenomeni vorticosi, come trombe d’aria e trombe marine, osservati recentemente in alcune parti dell’isola. Spicca la tromba marina fotografata qualche ora fa presso Sant’Antioco, nel settore sud-occidentale. Questi eventi rappresentano un pericolo rilevante per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, richiedendo attenzione e preparazione adeguata.

Raccomandazioni

Si invita la popolazione, in particolare nelle zone nord-orientali, a mantenere alta l’attenzione, poiché le piogge persistenti possono causare allagamenti e frane. È fondamentale monitorare le condizioni meteo tramite fonti affidabili e aggiornarsi regolarmente sui bollettini della Protezione Civile.

Chi si trova nelle zone colpite da temporali isolati dovrebbe essere preparato ad affrontare condizioni mutevoli, con il rischio di precipitazioni improvvise e violente. Si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari e di evitare le zone potenzialmente soggette a smottamenti o allagamenti.

La situazione può cambiare rapidamente, perciò è essenziale seguire gli aggiornamenti ufficiali e rispettare eventuali disposizioni delle autorità locali per garantire la sicurezza personale e quella della comunità.

