Allerta Meteo Sardegna: in arrivo venti di burrasca, ecco gli impatti previsti

MeteoWeb

A partire da domenica 17 novembre, la Sardegna si prepara a fronteggiare un periodo di forte instabilità meteorologica caratterizzato da venti intensi e persistenti. Le prime raffiche di ponente colpiranno inizialmente i rilievi interni e le aree nord-orientali dell’isola, in particolare l’Alta Gallura. Tuttavia, questa sarà solo una fase preliminare di un fenomeno destinato a intensificarsi nei giorni successivi. Nella settimana seguente, i venti si rafforzeranno ulteriormente, raggiungendo livelli di burrasca forte e, in alcune aree, intensità ancora maggiori. La loro influenza si estenderà progressivamente, interessando gran parte del territorio sardo.

La situazione, quindi, richiederà una particolare attenzione da parte della popolazione e delle autorità, poiché i venti di tale intensità possono comportare conseguenze significative.

Uno degli effetti più rilevanti sarà il rischio di mareggiate violente lungo le coste, soprattutto sul versante occidentale. Le onde potrebbero raggiungere altezze impressionanti, fino a sei metri, con ulteriori incrementi previsti tra giovedì e venerdì. Tali condizioni rappresenteranno una seria minaccia per la navigazione marittima, con probabili disagi sia per le imbarcazioni commerciali sia per quelle da diporto.

Anche a terra, le forti raffiche potrebbero causare danni strutturali a edifici, infrastrutture e alberi, oltre a creare possibili problemi nei trasporti. Le connessioni marittime e aeree potrebbero subire ritardi o cancellazioni, complicando ulteriormente la situazione per residenti e turisti.

Di fronte a un quadro meteorologico così significativo, è fondamentale seguire gli aggiornamenti meteo e attenersi alle indicazioni delle autorità competenti. La collaborazione della popolazione sarà essenziale per ridurre i rischi legati a questa fase di maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.