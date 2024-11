Allerta Meteo, domani scuole chiuse a Benevento

MeteoWeb

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto, per la giornata di domani, venerdì 22 novembre, la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Sala e l’Università degli Studi del Sannio, la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale. La decisione è motivata dall’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile che, dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore, prevede venti forti con possibili raffiche, oltre che precipitazioni piovose, a carattere di rovescio o temporale.

Nell’ordinanza, si legge che nella giornata di ieri, con lo stesso stato di allerta, l’intensità dei venti ha generato numerosi problemi e disagi segnalati dalla Polizia municipale, come cadute di alberi, di pali della pubblica illuminazione e di intonaci. La dirigente dell’Istituto comprensivo statale Sant’Angelo a Sasso ha richiesto un intervento urgente per la rimozione di elementi che a causa dei forti venti costituiscono grave pericolo per l’integrità fisica di studenti e l’utenza esterna che accede alla scuola.

Le raccomandazioni del sindaco

Mastella invita la cittadinanza a “evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso, a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi“. Mastella infine invita a “osservare particolare prudenza negli spostamenti, limitandoli a quanto strettamente necessario”.

