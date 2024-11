Allerta Meteo, domani scuole chiuse in molti comuni della Toscana | ELENCO

MeteoWeb

Scattano le prime ordinanze di chiusura per le scuole della provincia di Livorno dopo che la Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha diramato un’allerta meteo arancione per vento forte e mareggiate per la giornata di domani. Ecco l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, mercoledì 20 novembre:

Bibbona (Livorno)

(Livorno) Castagneto Carducci (Livorno)

(Livorno) Cecina (Livorno)

(Livorno) Marciana Marina (Livorno)

(Livorno) Rosignano Marittimo (Livorno)

(Livorno) Populonia stazione (Livorno)

(Livorno) Portoferraio (Livorno)

