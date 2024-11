Allerta Meteo Sicilia: violenti temporali e codice arancione a Catania e Messina

MeteoWeb

Per la giornata di lunedì 11 novembre 2024, la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo che prevede condizioni avverse per diverse zone della Sicilia. L’allerta si distribuisce su livelli diversi a seconda delle aree interessate, coprendo gran parte dell’isola. Nella giornata di lunedì 11, la Sicilia vedrà un livello di allerta arancione (preallarme) per la zona nord-orientale (versante ionico), che richiederà particolare cautela. Questo livello di preallarme indica un rischio maggiore, con possibili forti temporali e precipitazioni intense che potrebbero causare disagi significativi.

In altre aree dell’isola, è stata emessa un’allerta gialla (attenzione), che coinvolge un ampio numero di zone:

Zona A: Settore nord-orientale, comprensivo del versante tirrenico e delle isole Eolie.

Zona B: Versante tirrenico del centro-nord.

Zona C: Parte nord-occidentale, comprendendo anche le isole Egadi e Ustica.

Zona D: Sud-ovest dell’isola, includendo Pantelleria.

Zona E: Centro-sud e le isole Pelagie.

Zona F e G: Sud-orientale, coprendo sia il versante dello Stretto di Sicilia sia quello ionico.

Zona H: Bacino del Fiume Simeto.

“Dal pomeriggio/sera di oggi, domenica 10 novembre 2024, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta. In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

È degno di nota che per domani non sono previste allerte rosse (massimo livello di pericolo) né verdi (vigilanza generale), confermando la criticità limitata alle soglie arancione e gialla.

Raccomandazioni per i cittadini

Considerata l’estensione delle allerte meteo, è fondamentale che i residenti e i turisti adottino comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta arancione. Le autorità raccomandano di monitorare costantemente gli aggiornamenti provenienti da fonti ufficiali e di seguire scrupolosamente le istruzioni delle autorità locali.

Si consiglia di limitare gli spostamenti nelle zone più colpite e di fare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione. Per avere un quadro in tempo reale, è possibile consultare radar meteo e immagini satellitari disponibili su portali dedicati come Meteoweb.

