Allerta Meteo Sicilia: domani scuole chiuse a Catania

Il maltempo previsto anche per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha portato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a emettere l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado da oggi pomeriggio fino a domani mattina. Lo ha pubblicato lo stesso primo cittadino sulla sua pagina Facebook in un post nel quale ha scritto: “in coerenza con quanto anticipato ieri sera, è stato appena diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale. Per domani è prevista allerta rossa. Stiamo disponendo la chiusura delle scuole (non la sospensione dell’attività didattica) da oggi pomeriggio fino a domani”.

Il sindaco ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle 24 di domani 12 novembre, per la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei Cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i Parchi Comunali e la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria), il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

