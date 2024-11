Allerta Meteo Sicilia, persistono le piogge: scatta l’allarme rosso

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua alla Sicilia e nelle prossime ore si intensificherà ulteriormente. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per rischio meteo-idrogeologico e idraulico sulla costa nordorientale, tra Catanese e Messinese. Allerta gialla su quasi tutta la costa settentrionale, mentre nel resto dell’isola il livello di allerta è arancione. L’allerta è valida dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 12 novembre. “Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta. Prestare la massima attenzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

