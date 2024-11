Allerta meteo Sicilia: maltempo estremo e bombe d’acqua su aree orientali e meridionali

MeteoWeb

Nel corso dei prossimi giorni, la Sicilia si troverà nuovamente ad affrontare gli effetti di una depressione in quota persistente, che potrebbe portare a piogge intense e a fenomeni meteorologici di forte intensità. La depressione, posizionata tra il Canale di Sardegna e il settore occidentale del basso Tirreno, è mantenuta attiva dalla presenza di un blocco anticiclonico a est che ne ostacola lo spostamento. Questa situazione favorisce l’afflusso di aria umida, veicolata da venti di Scirocco e Levante, che contribuisce a destabilizzare ulteriormente l’atmosfera.

Questa configurazione atmosferica è caratterizzata dalla presenza di una notevole quantità di energia potenziale disponibile per la convezione, con lo sviluppo di moti ascensionali che portano alla formazione di nubi temporalesche. A questo si aggiungono le infiltrazioni di aria più fresca in quota, che intensificano il contrasto termico e favoriscono lo sviluppo di fenomeni convettivi marcati.

Lunedì 11 novembre, le zone più esposte al rischio di precipitazioni significative saranno quelle della Sicilia occidentale e meridionale. Tuttavia, da martedì 12, l’attenzione si sposterà verso la Sicilia orientale, dove il rischio di eventi di pioggia estremi aumenterà considerevolmente, in particolare nelle province di Catania e Messina. Queste aree hanno già registrato accumuli significativi, fino a 400 mm di pioggia negli ultimi giorni, il che le rende particolarmente vulnerabili a nuovi episodi di maltempo.

Un punto critico sarà la costa ionica, dove esiste la possibilità che si formi un temporale autorigenerante, capace di muoversi verso la parte meridionale dello Stretto di Messina entro la serata. Questo tipo di fenomeno può portare a forti rovesci, intensi lampi e tuoni, e raffiche di vento significative, coinvolgendo anche il territorio comunale.

La popolazione è invitata a rimanere vigile e a seguire le indicazioni della Protezione Civile per garantire la propria sicurezza durante queste giornate di possibile maltempo intenso. Le condizioni atmosferiche rimarranno sotto stretta osservazione per fornire aggiornamenti tempestivi.

