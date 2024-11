Allerta Meteo Siracusa: 136 millimetri di pioggia in 24 ore, disagi a ripetizione

MeteoWeb

La Sicilia è alle prese con un’ondata di maltempo che ha portato la Protezione Civile a emettere un’allerta rossa per forti piogge e temporali su gran parte dell’isola. La situazione meteorologica è particolarmente critica, come confermato nel bollettino ufficiale, che evidenzia il rischio di gravi disagi e allagamenti. Nelle ultime ore, intensi nubifragi hanno colpito il Catanese e la costa ionica, esattamente come previsto dalle previsioni di questi giorni. Catania e le aree limitrofe stanno subendo pesanti rovesci, con precipitazioni che hanno raggiunto ratei elevati, causando allagamenti e problemi alla viabilità. Disagi si registrano anche lungo l’autostrada A18, specialmente nel tratto tra Catania e Giarre, dove le condizioni sono rese difficili dalla pioggia incessante.

Il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) ha fornito dati in tempo reale che testimoniano l’entità delle precipitazioni nelle aree colpite. In particolare, Siracusa ha registrato un accumulo di 135,6 mm di pioggia in 24 ore, mentre Paternò, nel catanese, ha raggiunto i 108,8 mm. Questi valori indicano la forte intensità delle precipitazioni che hanno colpito l’isola, contribuendo a un quadro complesso e potenzialmente pericoloso.

L’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha invitato la popolazione a prestare la massima attenzione, esortando chiunque debba uscire per motivi di lavoro o scuola a muoversi con cautela e a evitare spostamenti non necessari. “Raccomando prudenza a chiunque debba spostarsi questa mattina” ha dichiarato l’assessore, sottolineando l’importanza di limitare gli spostamenti per proteggere la propria sicurezza. Le squadre della Protezione Civile regionale e altre strutture di supporto sono state mobilitate per assistere la popolazione e rispondere prontamente ai disagi causati da questa emergenza meteorologica.

L’allerta rimane elevata per la giornata odierna, con previsioni che indicano ulteriori precipitazioni e temporali sul territorio. La popolazione è invitata a restare informata e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.