Allerta Meteo Spagna, prevista una nuova DANA: piogge torrenziali alle Baleari e nell’area mediterranea

MeteoWeb

La Spagna deve prepararsi di nuovo all’allerta meteo per gli effetti di una nuova DANA, o goccia fredda. L’Agenzia meteorologica nazionale, AEMET, ha diramato un nuovo “avviso speciale” per “precipitazioni molto forti e persistenti, localmente torrenziali, alle Baleari e nell’area mediterranea della Penisola” Iberica a partire da domani, martedì 12 novembre. Sono probabili “precipitazioni abbondanti in alcune parti del Mar Cantabrico e nell’area centrale” della Penisola, si legge nell’avviso. Una precedente allerta gialla dell’AEMET segnalava la previsione per domani di forti e persistenti precipitazioni sul litorale delle province di Valencia e Castellon, nel Levante spagnolo, ma non le piogge torrenziali, previste invece dall'”avviso speciale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.