Allerta Meteo in Spagna: piogge sulla costa della Comunità Valenciana

L’Agenzia Statale di Meteorologia spagnola (AEMET) ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio significativo di precipitazioni, valida dalle 12 fino a mezzanotte di domani, martedì 12 novembre. Si prevede un accumulo di pioggia di 20 litri per metro quadrato in un’ora lungo la costa della provincia di Valencia, recentemente colpita dalla DANA e dalle alluvioni del 29 ottobre, e nella regione di Castellon, sulla costa orientale della Spagna.

AEMET avverte che l’allerta gialla, il terzo livello dopo le allerta arancione e rossa, sarà in vigore anche mercoledì 13 novembre dalle 6 alle 24 per possibili accumuli di 30 litri di pioggia per metro quadrato in un’ora lungo le coste di Valencia e Castellon, nel Levante spagnolo. Inoltre, dalla mezzanotte alle 12 di mercoledì, l’allerta gialla sarà attiva per temporali sulla costa settentrionale del litorale di Alicante e sulla costa meridionale di Valencia, dove si prevedono venti di Nord/Est a 50-60 km/h (forza 7) e onde alte fino a 3 metri.

