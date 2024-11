Allerta Meteo, tantissima NEVE in pianura nei prossimi tre giorni: i DETTAGLI

MeteoWeb

E’ iniziata nelle scorse ore nel Regno Unito, e sta iniziando questa notte anche sulle Alpi, la prima ondata di freddo e neve della stagione invernale 2024/2025. Nei prossimi tre giorni, tra mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 novembre, cadrà tantissima neve in tutt’Europa, fin in pianura in molte aree del continente. A testimoniarlo la mappa del modello ARPEGE di Meteo France che evidenzia non solo la localizzazione delle nevicate dei prossimi tre giorni, ma anche il loro accumulo.

In molte aree, avremo accumuli abbondanti: superiori ai 50cm su vastissime aree delle Alpi occidentali tra Francia, Svizzera e Italia. Ma cadrà tantissima neve anche sui Balcani, tra Slovenia, Croazia e Bosnia. Tanta neve anche in Francia, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania, fin in pianura.

Nevicherà copiosamente anche in Finlandia, nei Paesi Baltici, su vaste aree di Russia, Bielorussia e Ucraina. Bufere di neve anche in Polonia, sulle coste nord/occidentali del Paese.

