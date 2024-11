Allerta Meteo: temporali in arrivo in Italia, ecco dove: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Nuova Allerta Meteo del Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 6 novembre 2024, alle 7 di domani 7 novembre 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per parti del Mediterraneo occidentale, principalmente per piogge eccessive da forti a isolate e alcuni tornado. Un livello 1 è stato emesso per parti dell’Algeria settentrionale e della Tunisia principalmente per grandine, forti piogge, raffiche e un rischio tornado di fascia bassa.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

L’Europa è dominata da un ampio anticiclone, che mantiene condizioni stabili e senza fronti sinottici significativi su gran parte del continente. Tuttavia, sul Mediterraneo occidentale, l’arrivo di una bassa pressione in quota sopra le Baleari favorirà una situazione meteorologica più instabile, riporta in sintesi il bollettino ESTOFEX.

Lungo la costa orientale della Spagna e attorno alle Baleari, i venti nordorientali rinforzati porteranno convergenza a bassa quota, con un aumento delle probabilità di temporali, soprattutto verso sera e notte. Questi temporali saranno lenti e persistenti, con rischio di piogge intense ed episodi di trombe marine (spout). Le aree maggiormente colpite potrebbero essere quelle a Sud di Barcellona e le zone a Est.

Spostandosi verso il Mar Tirreno, conclude ESTOFEX, sono previsti temporali locali, anch’essi con piogge abbondanti e un modesto rischio di trombe marine.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Come emerge in particolare dalla mappa ESTOFEX, oggi sono possibili temporali anche in Italia, in particolare al Sud (area contrassegnata da linea gialla). Le regioni interessate sono quelle tirreniche, dove i temporali potrebbero essere più persistenti.

