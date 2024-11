Allerta Meteo, torna il maltempo in 2 regioni: nubifragi e trombe marine, la MAPPA con le aree a rischio

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 6 novembre 2024: dopo i primi fenomeni ieri in Sicilia, il maltempo oggi interesserà sia l’isola che la Calabria, ed in particolare le coste orientali di entrambe le regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La condizione di stabilità che ha caratterizzato i giorni precedenti persiste su gran parte della penisola. Soltanto in alcune zone del Sud Italia si verifica un aumento dell’instabilità atmosferica,” si legge nel bollettino PRETEMP. “Sulle coste orientali di Calabria e Sicilia dati i valori di CAPE 0-3 km superiori ai 100 J/kg e il LLS moderato (7-10 m/s) è possibile lo sviluppo di fenomeni vorticosi. Sono inoltre presenti convergenze di venti al suolo sul Mar Ionio che possono attivare moti convettivi che, data l’assenza di ventilazione in quota, potrebbero generare localmente significativi accumuli di pioggia. Un livello 0 è stato dunque emesso su gran parte della Calabria e sulla Sicilia dove per possibili locali nubifragi e trombe marine, in particolare sulle coste orientali“.

