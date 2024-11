Torna il maltempo in Sicilia: piogge sulla costa catanese | VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni, grazie ad una circolazione fresca e umida dai Balcani, il maltempo torna ad interessare parte dell’Italia, in particolare la Sicilia. Nel pomeriggio, piogge e rovesci hanno iniziato a colpire la costa orientale siciliana, a Catania e dintorni. In zona si raggiungono i 50mm di pioggia; segnaliamo in particolare 49mm a San Gregorio, 44mm a Catania Barriera, 33mm ad Acireale, 26mm ad Aci San Filippo, 23mm a Giarre, 16mm a Calatabiano, ma anche 24mm nella vicina Castelmola, nel Messinese. Un forte rovescio ha provocato qualche allagamento nelle strade nel Quartiere Canalicchio di Catania.

Nelle zone interessate dai fenomeni, le temperature si mantengono sui +18-19°C.

Anche domani, mercoledì 6 novembre, il maltempo insisterà su Sicilia e Calabria meridionale con ulteriori piogge innescate da questa circolazione balcanica, che contestualmente farà diminuire le temperature di 3-4°C in tutt’Italia, riportando la colonnina di mercurio pressoché in linea con le medie stagionali dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. Per la prima volta in stagione, si sentirà l’aria pungente e frizzantina dell’autunno.

