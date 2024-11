Allerta Meteo Toscana, presidio della Protezione Civile per le mareggiate nel Pisano

MeteoWeb

È stata emessa un’allerta meteo gialla per mareggiate per la giornata di domani, martedì 19 novembre, dalle 8 a mezzanotte sulla costa centro-settentrionale della Toscana che riguarda anche l’area del litorale pisano. Lo rende noto il Comune di Pisa, precisando che “la Protezione Civile presidierà la zona a partire dalle 8 fino alla fine dell’allerta, che si presume verrà prolungata, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di criticità”. Sarà attivo un presidio nella frazione di Marina di Pisa, informa l’amministrazione comunale, “costituito da alcuni mezzi predisposti per eventuale distribuzione di sacchi utili a rinforzare le paratie private già posizionate: oggi la Protezione Civile comunale ha distribuito, in forma preventiva, alcuni sacchi nell’unico punto di Marina in cui non sono ancora state ancora rafforzate le difese idrauliche con i lavori già previsti dalla Regione Toscana”.

