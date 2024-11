Allerta Meteo, weekend di maltempo in arrivo: rischio forti piogge in alcune regioni, doppio bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Doppia Allerta Meteo emessa dal Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment): il 1° avviso è valido dalle 7 di oggi, 8 novembre 2024 alle 7 di domani, 9 novembre 2024, mentre il 2° è valido per le 24 ore successive. In dettaglio, “numerose aree di livello 1 sono state emesse per parti del Mediterraneo centro-occidentale principalmente per forti piogge e un rischio tornado di fascia bassa“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un potente anticiclone si estende sulla Scandinavia, centrato su Norvegia e Svezia, portando condizioni di stabilità atmosferica, spiega ESTOFEX illustrando la situazione meteo. Una debole depressione sull’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale si divide, con una parte che si sposta verso Sud/Est attraversando Tunisia e Libia, mentre l’altra rimane sopra la Francia. Un nucleo freddo attraversa l’Europa centrale. Inoltre, alcuni modelli indicano la possibilità di un piccolo vortice sopra il Nord del Mediterraneo occidentale. Un fronte freddo indebolito, accompagnato da possibili temporali, attraversa la Baia di Biscaglia verso Est.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia e le mappe

Secondo il bollettino ESTOFEX, in Italia è attesa instabilità in alcune regioni, con temporali soprattutto al Centro/Sud, specialmente tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno. Un vortice debole a Sud della Francia e aree di convergenza vicino alla Liguria e alla Corsica favoriranno lo sviluppo di temporali, con possibilità di piogge intense, che potrebbero causare accumuli localizzati anche superiori a 100 mm in 24 ore, specie sulla costa orientale della Corsica e su alcune aree della Sicilia sudorientale, evidenzia il bollettino. Le tempeste si muoveranno lentamente, aumentando il rischio di forti rovesci locali, e non si esclude la possibilità di brevi trombe marine.

La mappa valida dalle 7 di oggi alle 7 di domani

La mappa valida dalle 7 di domani alle 7 di domenica 10 novembre

