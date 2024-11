Allerta Meteo, oggi ammassi temporaleschi e trombe marine: ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 8 novembre 2024, per “forti scrosci di pioggia e locali trombe marine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino valido per la giornata di oggi 8 novembre 2024

“Sulla nostra penisola continueranno a permanere condizioni anticicloniche nei bassi strati. La presenza di una blanda laguna barica in alta quota potrebbe instabilizzare leggermente il tempo provocando possibili temporali in mare aperto, specialmente nelle ore notturne,” riporta il bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “Gli ammassi temporaleschi saranno caotici e di difficile localizzazione sebbene essi siano più probabili tra mar di Sardegna, canale di Sicilia, relative coste delle 2 isole dove sarà maggiore l’instabilità potenziale, specie nei primi 3 km. Gli effetti, individuabili in un livello di rischio 0 saranno forti scrosci di pioggia e locali trombe marine alla convergenza tra i vari cold pools, che tuttavia difficilmente potranno raggiungere la terraferma e saranno inizialmente sfavorite da uno strato di inibizione nei bassi strati, soprattutto nei mari meridionali“.

“In alta troposfera l’alimentazione di aria un po’ più fredda in quota di origine atlantica incrementerà la forza di gradiente, costituendo un blando fronte in alta quota, evidenziato dal calo della theta e a 850 hpa. In questo frangente si costituirà un blando cavo d’onda a 500 hpa, che forzerà leggermente gli shear, specie di tipo direzionale, per cui è possibile la formazione di una mesolinea in moto verso la Sardegna occidentale. Non si esclude lo sviluppo di trombe marine con landfall sulle coste della Sardegna occidentale, anche favorito da un lieve calo del lapse rate,” conclude PRETEMP.

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.