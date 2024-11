Allerta Neve: l’arco alpino occidentale imbiancato, ma ne cadrà ancora tanta

MeteoWeb

Gli appassionati della neve possono gioire: come previsto nei giorni scorsi, la neve ha iniziato a scendere nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre, coprendo di bianco i rilievi dell’arco alpino occidentale. I primi fiocchi si sono fatti vedere intorno ai 1400-1500 metri, ma con il passare delle ore e il progressivo abbassamento delle temperature, la quota neve è scesa fino ai 900-1000 metri.

L’arrivo della neve è dovuto a una massa d’aria fredda proveniente dal Nord Europa, in discesa verso la Francia. Le temperature rigide e i venti freddi associati a questo fronte instabile hanno portato diffuse nevicate nelle prime ore del mattino, soprattutto sui rilievi della Valle d’Aosta e del Piemonte, dove già a 900-1000 metri si registrano accumuli di neve fresca intorno ai 10-15 cm.

Durante la giornata, le nevicate continueranno in modo più diffuso sui settori occidentali dell’arco alpino, con previsioni di ulteriori accumuli significativi. In Valle d’Aosta e Piemonte, le nevicate dovrebbero proseguire a partire dagli 850-900 metri di altitudine. Località montane come Sestriere (TO), Prato Nevoso (CN) e Breuil-Cervinia (AO) dovrebbero raggiungere accumuli di 20-30 cm entro la fine dell’evento nevoso, un ottimo inizio per la stagione sciistica ormai alle porte.

Queste condizioni invernali, in anticipo rispetto alla stagione, sono accolte con entusiasmo dagli operatori turistici e dagli amanti della montagna, segnando un promettente inizio per le attività invernali sull’arco alpino occidentale.

