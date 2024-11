Alluvione Ischia: 2 anni fa la tragedia, “nessun territorio è a rischio zero”

MeteoWeb

“Due anni fa l’alluvione e le frane che colpirono Casamicciola, a Ischia, provocarono 12 vittime e oltre 400 sfollati. Una tragedia che vide gli italiani stringersi attorno agli abitanti dell’Isola e una immediata reazione del governo Meloni che avviò rapidamente il processo di ricostruzione, complesso e difficile“: è quanto ha affermato il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. “In questa ricorrenza abbraccio sentitamente i familiari delle vittime e voglio ribadire che nessun territorio nella nostra Italia è a rischio ‘zero’. Solo attraverso una costante prevenzione e un consumo di suolo responsabile e rispettoso si potranno mitigare gli effetti delle calamità cui siamo sempre più esposti. È un tema che deve coinvolgere tutti: istituzioni, privati, adulti e bambini, per iniziare un lungo lavoro che può e deve cambiare la nostra visione, per andare oltre le ’emergenze’“.

“È stato un momento tragico, 12 vittime, una devastazione, è stato forse il primo evento di una serie di eventi che ci testimonia quanto il tema della protezione ambientale, della riduzione del rischio idrogeologico, insieme al cambiamento climatico oggi diventa una delle sfide più significative anche per le comunità locali, la ricostruzione sta procedendo con grande attenzione“: queste le parole del sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un evento a Napoli, in riferimento al secondo anniversario dell’alluvione che ha colpito il comune di Casamicciola Terme, ad Ischia (Napoli). “Noi come città metropolitana abbiamo messo in campo tutte le risorse che servivano per le parti di nostra competenza. È una sfida importante che testimonia ancora di più quanto sia fondamentale anche per le comunità locali, per i sindaci e le città metropolitane avere poteri e risorse per la gestione del territorio“. Manfredi ha ricordato che “i sindaci ogni giorno devono affrontare queste emergenze, non hanno né le risorse né i poteri, soprattutto nel settore del rischio idrogeologico c’è una sovrapposizione di poteri che spesso paralizza le attività. Questo credo sia un tema da affrontare peer chiarire bene quali sono le responsabilità e avere anche una catena di comando più efficiente“, conclude Manfredi.

