Alluvione Lamezia Terme, ricostruita in tempi record la Statale dei Due Mari: oggi la riapertura

MeteoWeb

Sono in fase di completamento in queste ore gli ultimi interventi di ripristino sulla statale 280 ‘Dei Due Mari’, a Lamezia Terme (Catanzaro), nell’area dove si è reso necessario ricostruire l’intero corpo stradale dopo il crollo provocato dalla drammatica alluvione del 21 ottobre quando in zona caddero oltre 450mm di pioggia (esattamente come a Valencia tre giorni fa).

Nelle fasi di preliminari delle attività di cantiere, sono stati rimossi considerevoli depositi di acqua formatisi durante le intense precipitazioni atmosferiche. La riapertura è prevista nella giornata di oggi, in tempi record: appena dieci giorni dopo il disastro che aveva provocato l’intero crollo della Statale con auto inghiottite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.