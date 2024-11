Alluvione Spagna: 93 dispersi a Valencia, segnalati casi di gastroenterite

MeteoWeb

Il numero delle persone disperse nelle inondazioni che il 29 ottobre hanno colpito la provincia di Valencia è salito a 93, secondo i dati del Centro di Integrazione di Dati (Cid) riportati dal Tribunale Superiore di Giustizia di Valencia. Questo dato si riferisce alle denunce “attive” presentate dai familiari dei dispersi alle autorità, ma potrebbe non rappresentare il totale dei dispersi poiché potrebbero esserci persone non ancora segnalate. Inoltre, il numero deve essere confrontato con le vittime recuperate ma ancora non identificate, che, alla data di ieri, ammontavano a 54.

Il Ministro della Sanità, Monica Garcia, ha riferito di “alcuni casi di gastroenterite” nei comuni colpiti dalla catastrofe, attribuibili alle acque stagnanti causate dalla DANA. Nei suoi interventi ripresi dai media locali, Garcia ha assicurato che il ministero sta lavorando in stretto coordinamento con l’assessorato alla Sanità del governo regionale valenciano per condurre un monitoraggio approfondito delle aree colpite e implementare un protocollo per la diagnosi precoce delle malattie infettive.

