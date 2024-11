Nuova alluvione in Spagna, fiumi esondati in provincia di Malaga: località sott’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza maltempo in diverse zone del sud della Spagna, in particolare nella provincia di Malaga. Oltre al capoluogo, colpito da allagamenti che hanno mandato in tilt i trasporti, anche in altre località si stanno rilevando grossi disagi. È il caso, ad esempio, dei comuni di Benamargosa e Cutar, dove sono avvenute esondazioni dei corsi d’acqua locali, con conseguenti inondazioni di strade e case e danni alla rete elettriche e alle tubature di distribuzione dell’acqua. “Non state in strada e men che meno sul ponte o vicino a ruscelli“, è la raccomandazione lanciata sui social dal comune di Benamargosa, dove sono state evacuate circa 20 famiglie. “La diga di Solano è straripata e rappresenta un pericolo”, ha avvertito il Comune, esortando i cittadini a rimane in casa e a salire ai piani alti.

Problemi anche ad Almogia, dove, secondo il giornale ‘Sur’, sono state inondate almeno 140 case, e ad Alhaurín de la Torre, dove si sono visti fiumi d’acqua che trascinavano via di tutto in alcune strade. In altre località, il livello dei corsi d’acqua è monitorato costantemente nella speranza che non esondino.

Un’altra zona della Spagna colpita fortemente dal maltempo è la provincia di Tarragona (Catalogna): lì, in poche ore il 112 ha ricevuto oltre 200 segnalazioni di problemi legati al maltempo, principalmente dovuti ad accumulazioni d’acqua.

