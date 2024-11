Alluvione Spagna, Ministro conferma: “il bilancio resta di 217 vittime”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande Marlaska ha confermato stamattina che il bilancio provvisorio dell’alluvione che ha sconvolto la Spagna resta di 217 vittime, delle quali 214 nella provincia di Valencia e le altre in Castilla La Mancia e una in Andalusia. Rispetto al numero di dispersi, il Ministro ha detto che “è meglio non dare una cifra“, poiché sono molti i casi in cui i familiari non sono riusciti a contattare i propri cari e ha assicurato che “polizia e guardia civile stanno indagando tutte le denunce di scomparsi“.

