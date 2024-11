Alluvione Spagna: nave da ricerca entra in azione per trovare i dispersi in mare

MeteoWeb

Nella Spagna devastata dall’alluvione si contano ancora decine di dispersi. Le ricerche proseguono senza sosta lungo i corsi d’acqua e tra i detriti e le carcasse dell’auto, ma anche in mare dove si teme che le vittime possano essere state trascinate dalla furia dell’acqua. Proprio per le ricerche in mare, la nave da ricerca Ramón Margalef, che indaga sugli ecosistemi marini, è stata distolta dal suo compito abituale. I 24 membri dell’equipaggio della nave si stanno preparando a utilizzare i sensori e il robot sommergibile per mappare un’area offshore di 36km2, l’equivalente di più di 5.000 campi da calcio, per vedere se è possibile localizzare i veicoli trascinati in mare dalle alluvioni. La speranza è che la mappa dei veicoli affondati possa portare al recupero dei corpi.

Pablo Carrera, il biologo marino che guida la missione, stima che in 10 giorni la sua squadra sarà in grado di fornire informazioni utili alla Polizia e ai servizi di emergenza. Senza una mappa, ha detto, sarebbe praticamente impossibile per la Polizia condurre un’operazione di recupero efficace e sistematica per raggiungere i veicoli finiti sul fondale. “Sarebbe come trovare un ago in un pagliaio“, ha detto Carrera all’Associated Press.

Come saranno condotte le ricerche con la nave Margalef

La prima area di ricerca della nave Ramón Margalef sarà il tratto di mare al largo della zona umida dell’Albufera, dove almeno una parte dell’acqua è finita dopo aver attraversato i villaggi e la periferia meridionale della città di Valencia.

Carrera, 60 anni, è a capo della flotta di navi da ricerca gestite dall’Istituto spagnolo di oceanografia, un centro scientifico finanziato dal governo sotto l’egida del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo. È salito a bordo della Ramón Margalef ad Alicante, sulla costa meridionale della Spagna, da dove salperà per raggiungere le acque di Valencia. Il piano è di mettersi subito al lavoro con i 10 scienziati e tecnici e i 14 marinai che lavorano senza sosta a turni.

Trovare un corpo in mare, ha detto Carrera, è altamente improbabile. L’attenzione si concentra quindi su oggetti di grandi dimensioni che non dovrebbero trovarsi lì. Il robot sommergibile dell’imbarcazione, dotato di telecamere, può immergersi fino a 60 metri di profondità per cercare di identificare le auto. L’ideale sarebbe cercare di individuare le targhe, anche se la visibilità potrebbe essere estremamente limitata e le auto potrebbero essere state fatte a pezzi o inghiottite nella melma, ha detto Carrera.

Il team valuterà anche l’impatto del deflusso delle acque sull’ecosistema marino. Questi risultati contribuiranno alle iniziative di altri centri di ricerca spagnoli per studiare le alluvioni più letali del secolo in Spagna.

Gli sforzi di ricerca

La nave Ramón Margalef si unirà a uno sforzo più ampio da parte della Polizia e dei militari che hanno esteso le ricerche di corpi e dispersi oltre le città e le strade devastate. Sono stati usati pali per sondare gli strati di fango, mentre i cani molecolari hanno cercato di trovare tracce di corpi sepolti negli argini dei canali e nei campi. Si stanno anche esaminando le spiagge che costeggiano il litorale.

