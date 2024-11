Alluvione Spagna, nuovi rinforzi militari a Valencia: arrivano altri soldati | VIDEO

MeteoWeb

Il ministro della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha annunciato l’invio di 500 soldati aggiuntivi in Spagna per fronteggiare la situazione drammatica causata dalle devastanti inondazioni di questa settimana. Con questa decisione, i rinforzi militari sono pronti a superare i 2000, con l’obiettivo di intensificare le operazioni di soccorso alle vittime e di aiutare nella gestione dell’emergenza in corso. Venerdì 1° novembre, un nuovo bilancio provvisorio dei servizi di soccorso ha riportato che almeno 205 persone hanno perso la vita nelle inondazioni, di cui ben 202 solo nella regione di Valencia, la zona maggiormente colpita dal fenomeno.

