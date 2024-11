Alluvione Spagna, Re Felipe tornerà nelle zone colpite

MeteoWeb

Dopo i momenti di tensione vissuti durante la visita del 3 novembre a Paiporta dei Reali spagnoli, del Premier Pedro Sanchez e del Presidente valenciano Carlos Mazon, Re Felipe tornerà nelle zone colpite dalle piogge alluvionali del 29 ottobre, che hanno provocato 223 vittime. Martedì 12, il monarca tornerà a Valencia per appoggiare il lavoro degli oltre 8.000 militari delle forze armate impegnati nelle zone disastrate, informa la Casa Reale in una nota. Visiterà, inoltre, la base militare Jaume I a Bétera, la nave militare Galizia ancorata nel porto di Valencia, con elicotteri e un ospedale a bordo, inviata dalla Difesa, e la base logistica dell’esercito allestita nella Fiera di Valencia per compiti logistici e umanitari.

Anche la Regina Letizia da domenica ha modificato l’agenda per concentrarsi sugli aiuti alle popolazioni colpite dalla Dana. E oggi ha presieduto una riunione al Palazzo della Zarzuela con rappresentanti degli enti sociali impegnati nei comuni colpiti dalla catastrofe, fra cui Caritas Spagnola, Rete europea di lotta alla povertà, la Piattaforma del Volontariato, quelle del Terzo settore, dell’Infanzia e la Croce Rossa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.