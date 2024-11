Alluvione Spagna, Ribera: “spettava al governo di Valencia allertare la popolazione”

MeteoWeb

Teresa Ribera, Ministro della Transizione ecologica spagnola, nominata vicepresidente esecutiva della nuova Commissione Ue, ha risposto alle accuse avanzate contro di lei dal Pp per la gestione dell’alluvione a Valencia durante l’audizione all’Eurocamera. Ribera ha ricordato che la Spagna è un “Paese decentralizzato” in cui il governo centrale ha la “responsabilità di emettere l’allerta meteorologica e di dare tutti i mezzi richiesti alle Regioni” e che è al “governo regionale“, in questo caso il governo valenciano, che spetta “inviare l’allerta alla popolazione” e mettere in atto “misure per proteggerla”. L’allerta dal governo centrale è stata data in tempo il giorno dell’alluvione, alle 7:30 del mattino, ha difeso Ribera, affermando che occorre “prendere sul serio l’allerta meteo“ e non “screditare l’Agenzia meteorologica spagnola”.

“Il grande rischio per le inondazioni si risolve in poco tempo quando si prende sul serio l’allerta meteorologica che in questo caso era un’allerta rossa“, ha affermato Ribera, ricordando che la prossima settimana riferirà al Congresso spagnolo sulla gestione dell’emergenza della DANA.

