Alluvione Spagna: scende a 23 il numero dei dispersi a Valencia

Sono scese a 23 le persone che ancora risultano disperse dopo l’alluvione di Valencia dello scorso 29 ottobre: lo ha riferito il Centro integrazione dati, attraverso un comunicato diffuso dal Tribunale regionale della Comunità Valenciana. Il numero di vittime confermate rimane invece di 214 nella regione, più 7 notificate in Castiglia-La Mancia e una in Andalusia, per un totale di 222. Tre dei cadaveri recuperati nella provincia di Valencia non sono ancora stati identificati.

