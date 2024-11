Alluvione Spagna, il sindaco di Paiporta: “avvertii già alle 19 che la gente stava morendo”

MeteoWeb

Nella tragica alluvione che ha sconvolto la Spagna a tenere banco è la gestione dell’allerta meteo da parte del governo regionale, accusato di aver lanciato l’allarme quando era ormai troppo tardi e molte località si ritrovavano già sott’acqua. María Isabel Albalat, sindaco della città di Paiporta, cittadina più colpita dall’alluvione, ha affermato in un’intervista alla tv pubblica spagnola Tve che già alle ore 19 di martedì 29 ottobre aveva lanciato l’allarme che nella località stavano morendo delle persone. L’allerta del governo regionale di Valencia per avvisare la popolazione di non lasciare le proprie case fu inviata sui cellulari più di un’ora dopo questa chiamata, verso le 20:14.

Albalat ha assicurato che intorno alle 19 aveva telefonato alla delegata del governo centrale spagnolo a Valencia, Pilar Bernabé, per dirle che la sua città “si stava allagando, che non era preparata per questo e che molte persone sarebbero morte, e che alcune stavano già morendo“. Bernabé ha detto al sindaco che avrebbe riferito il messaggio, ha raccontato Albalat a Tve.

