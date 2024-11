Alluvione Spagna, il diluvio su Turis: caduti 771,8mm di pioggia, di cui 616,8mm in 5 ore. DATI incredibili

MeteoWeb

La devastazione è ampia nella zona di Valencia, travolta da una terribile alluvione il 29 ottobre scorso. Il bilancio delle vittime ha superato abbondantemente quota 200 mentre sono oltre 90 le persone disperse, anche se in questo caso il dato è da prendere con le pinze. Intere località sono finite sott’acqua quando temporali stazionari hanno scaricato enormi quantità di pioggia. I dati definitivi forniti dall’AEMET, l’agenzia meteorologica nazionale spagnola, sono davvero sbalorditivi. Il 29 ottobre, molte stazioni dell’area di Valencia hanno registrato precipitazioni totali superiori a 600mm, con alcune aree dove si sono accumulati oltre 400mm in sole 5 ore.

Il dato più clamoroso arriva dalla località di Turis che, secondo i dati dell’AEMET, ha registrato 771,8mm nelle 24 ore, di cui 616,8mm in 5 ore, tra le 15 e le 20 locali. Un altro dato significativo sono i 42mm caduti in dieci minuti, poi diventati 102,8mm in mezz’ora. In un’ora sono stati registrati 184,6mm, che rappresentano il record storico assoluto per la Spagna. In 2 ore sono caduti 319,6mm, 476,2mm in 3 ore e 581mmm in 4 ore. Le piogge sono durate 14 ore in totale e hanno raggiunto un’intensità massima di 252mm/h alle 17:45. Come si evince dal grafico seguente dell’AEMET, il periodo di maggiore intensità delle piogge è stato tra le 16 e le 18.

Si tratta di dati davvero incredibili, che illustrano bene la violenza dell’evento e l’impatto devastante che ha avuto sul territorio.

