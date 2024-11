Alluvione Valencia e la nave HAARP: un’ancora di complotti in un mare di fake

MeteoWeb

Nel mese di ottobre scorso, la Spagna è stata colpita da alluvioni devastanti che hanno causato danni significativi e acceso il dibattito pubblico sulle cause dei cambiamenti climatici estremi. Tuttavia, tra le discussioni più accese sui social media, è emersa una teoria del complotto che collega il disastro a presunti esperimenti condotti da una nave dotata di tecnologia HAARP, vista transitare nelle vicinanze di Valencia nei giorni precedenti l’evento.

La teoria si basa sull’idea che questa nave fosse equipaggiata con sistemi in grado di manipolare il clima, facendo uso della tecnologia associata al programma HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Questo progetto, situato in Alaska e operativo dal 1993, ha lo scopo dichiarato di studiare le interazioni tra le radiazioni ad alta frequenza e l’atmosfera terrestre, con un focus sulle comunicazioni a lungo raggio. Nonostante il suo scopo scientifico, HAARP è stato spesso al centro di teorie del complotto che gli attribuiscono capacità di influenzare il clima o persino provocare disastri naturali.

Tuttavia, un’analisi più attenta della situazione smentisce categoricamente queste affermazioni. La nave citata nei post social è in realtà la Karadeniz Powership Osman Khan, una centrale elettrica galleggiante appartenente alla compagnia Karpowership. Questo tipo di nave è progettato esclusivamente per la produzione di energia elettrica e non ha alcuna relazione con il programma HAARP o con tecnologie di manipolazione climatica. Gli elementi strutturali visibili sulla nave, erroneamente identificati come antenne HAARP, sono in realtà componenti essenziali per il funzionamento della centrale elettrica.

Inoltre, non ci sono prove concrete che la Karadeniz Powership Osman Khan sia stata nei pressi di Valencia durante il periodo indicato. La nave, che può produrre fino a 470 MW di energia, è stata precedentemente utilizzata in Ghana, dove nel 2020 ha fornito circa il 26% dell’elettricità del paese. La sua funzione è quindi esclusivamente legata alla fornitura energetica, senza alcun legame con eventi meteorologici estremi o disastri naturali.

Le alluvioni in Spagna, come confermato dai meteorologi, sono state il risultato di una combinazione di fattori climatici, tra cui precipitazioni eccezionali e condizioni atmosferiche favorevoli al verificarsi di eventi estremi. Le teorie che attribuiscono tali fenomeni a tecnologie artificiali, sebbene suggestive, mancano di qualsiasi base scientifica e rischiano di distogliere l’attenzione dalle reali cause dei cambiamenti climatici e dalla necessità di affrontarli con politiche efficaci e basate sui dati.

In conclusione, la teoria che collega la nave alla manipolazione climatica e agli eventi alluvionali in Spagna non trova alcun riscontro nei fatti. La Karadeniz Powership Osman Khan è una centrale elettrica mobile, il cui unico scopo è produrre energia, e non ha alcun legame con HAARP o con presunte capacità di alterare il clima.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.