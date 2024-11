Alluvione Valencia, ritrovati i corpi di due bimbi dispersi: Ruben e Izar trascinati via dalle acque

MeteoWeb

Due settimane dopo l’alluvione che ha travolto il municipio di Torrent, nella Comunità Valenciana, in Spagna, sono stati recuperati i corpi dei piccoli Ruben e Izan, i bambini di 3 e 5 anni trascinati dalle acque che avevano invaso la loro casa. Terribile la loro storia: un camion trascinato dall’ondata di fango e acqua provocata dall’esondazione di un torrente andò a sbattere contro l’abitazione in cui i bambini erano con il padre, nell’urbanizzazione di La Curra, nella zona del Mas del Jutge, facendo crollare parte del muro e aprendo il varco all’acqua che ha inondato la casa. Il papà di Izan e Ruben aveva tentato di afferrarli, ma la violenta corrente del torrente in piena glieli aveva strappati dalle mani. L’uomo, a sua volta trascinato dalla corrente, era riuscito ad afferrarsi ad un albero ed era poi stato tratto in salvo da alcuni vicini.

Durante le ultime due settimane, i familiari, amici e vicini della località hanno effettuato senza sosta battute con le squadre di soccorso – giunte da varie parti di Spagna e del mondo, come il gruppo Topos Azteca del Messico – e con l’aiuto dei cani molecolari, alla ricerca dei due bimbi dispersi.

