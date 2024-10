Alluvione Valencia, spiraglio in MotoGP: l’annuncio di Ezpeleta sull’ultima gara

MeteoWeb

“In linea di principio viene mantenuta la data originale. Stanno lavorando per risistemare accessi e servizi. La pista non ha subito danni”. Lo ha detto il ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta ai media spagnoli a proposito del Gran Premio finale del Mondiale MotoGp in programma a Valencia tra due settimane. Una frase importante che dovrebbe ricevere aggiornamenti con il passare dei giorni e che si aggiunge alla comunicazione interna che le squadre del Mondiale hanno ricevuto mercoledì sera dal promotore del campionato. Si apre uno spiraglio, dunque, dopo il pessimismo delle ultime ore.

