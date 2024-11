Alluvioni in Spagna, bilancio catastrofico: 207 vittime accertate e 1.900 dispersi, “ci saranno più morti” | FOTO

MeteoWeb

“È ragionevole pensare che avremo altri morti” anche perché mancano all’appello “1.900 dispersi“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, in merito al numero di vittime causate dalle alluvioni in Spagna, nel corso del programma Hora 25 di Cadena SER. “L’aggiornamento è che ci sono 207 vittime accertate. È impossibile conoscere il numero di persone scomparse e non sarebbe saggio da parte mia fornire una cifra” ha aggiunto. “I dati di 1.900 persone scomparse – ha proseguito il Ministro – sono le chiamate che il 112 riceve dicendo che non riescono a trovare i loro parenti, ma questo è dovuto per lo più a difetti di comunicazione. Inoltre, le persone che finalmente trovano i loro parenti non lo denunciano, quindi non possiamo fare previsioni di questo tipo. Valutazioni in questo senso ci porterebbero all’errore e non genererebbero fiducia“.

“È ragionevole pensare che ci saranno più morti – ha spiegato Grande-Marlaska – non mi piace parlare di numeri probabili. Ci sono pochissime aree in cui non à arrivata una qualche autorità competente per effettuare i soccorsi“.

A Valencia è stato incrementato il contingente militare assegnato alla zona per aiutare le popolazioni in difficoltà, con oltre 1.700 unità già operative sul campo. All’intervento si sono uniti migliaia di volontari: una folla immensa, armata di pale, scope, acqua e viveri, ha percorso a piedi il tragitto dal centro città fino alle località dell’hinterland, epicentro della tragedia. Una delle priorità è ritrovare le persone ancora disperse, poiché in molte delle aree più colpite regna ancora il caos totale: fango e detriti ovunque, strade bloccate e auto ammassate. Un’altra urgenza è il ripristino rapido della rete stradale e dei servizi di trasporto pubblico.

