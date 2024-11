Spagna, una diga romana salva dall’alluvione un paesino dell’Aragona | VIDEO

MeteoWeb

L’ingegno dei romani ha salvato un paesino dall’Aragona dalle devastanti alluvioni che nei giorni scorsi hanno colpito il Sud-Est della Spagna, provocando devastazione e oltre 200 vittime. Una diga di epoca romana ha permesso ad Almonacid de la Cuba di evitare il peggio dopo le forti piogge cadute sulla località. La testimonianza arriva da video fatti circolare da media locali che mostrano come la piccola località, situata in provincia di Saragozza, sia stata risparmiata grazie alla diga nonostante la minacciosa forza del fiume Aguasvivas, in piena dopo le copiose precipitazioni. La diga, risalente al I secolo d.C., è alta 34 metri. “La diga ha evitato le inondazioni nel paese. Dobbiamo ringraziarla”, ha detto il sindaco di Almonacid, José Enrique Martínez, al giornale ‘Heraldo de Aragón’.

