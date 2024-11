Alluvioni Spagna: salvata una donna rimasta intrappolata in auto per 3 giorni

MeteoWeb

Arrivano anche buone notizie dalla Spagna devastata dalle alluvioni, dove il bilancio ha raggiunto almeno i 211 morti ma ci sono ancora molti dispersi. Nella zona di Valencia, le strade sono ostruite da cumuli di auto accatastate una sull’altra. Nella maggior parte dei casi, queste auto sono state trappole mortali per chi le occupava ma oggi arriva una notizia positiva: una donna è stata salvata dopo aver trascorso tre giorni intrappolata in un’auto bloccata in fondo a un sottopassaggio a Benetusser, in provincia di Valencia. Il capo della Protezione Civile della Comunità Valenciana, Martin Perez, ha dato la notizia ai quasi 400 volontari concentrati nel padiglione Moncada.

Secondo il quotidiano El Meridiano, i soccorritori stavano spostando le auto che intasavano il sottopassaggio quando hanno sentito le grida di aiuto. La donna, che era stata sorpresa dall’alluvione mentre guidava nel centro della cittadina, era intrappolata dalle altre vetture accatastate dalla furia delle acque.

Il sindaco di Chiva, Amparo Fort, ha annunciato che è iniziata la ricerca delle persone scomparse nella zona più colpita del comune e che alcuni superstiti sarebbero stati salvati.

Nel padiglione municipale avviene la concentrazione delle forze delle Comunità di Catalogna, Madrid, Murcia, Navarra, Andalusia, Aragona. I volontari sono arrivati dotati delle loro provviste e il servizio è coordinato dall’Associazione dei gruppi di volontariato di Protezione Civile della Comunità Valenciana.

