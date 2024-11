Alluvioni in Spagna, “a Valencia potrebbero esserci persone vive tra i dispersi”

MeteoWeb

“Moltissime persone erano ai piani basi delle case, nei garage, tentando di mettere in salvo le auto, possono ancora esserci persone ancora vive fra coloro che si trovano in questa situazione“: è quanto ha affermato il Ministro della Difesa Margarita Robles alla tv nazionale Tve riferendosi agli abitanti dei municipi dell’area a Sud di Valencia, sconvolta dal maltempo. “Ci sono luoghi in cui ci sono auto accatastate su altre auto e veicoli in cui potrebbero esserci persone dentro“, ha aggiunto Robles, che però non ha indicato un numero determinato di dispersi.

Il Ministro, che ha espresso la solidarietà alle famiglie delle vittime delle inondazioni, ha ringraziato i militari dell’Unità di emergenza dell’esercito distaccati nell’area di Levante, che “lavorano senza sosta“, con 300 mezzi, ai quali si sono uniti altri 500 militari dell’esercito e dell’aeronautica.

