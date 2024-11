Almeria: revocate tutte le allerte maltempo

MeteoWeb

L’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet) ha annullato tutte le allerte per maltempo nella provincia di Almería, situata nella regione dell’Andalusia. La decisione è stata presa dopo che la giornata è trascorsa senza gravi inconvenienti. Secondo quanto riportato da El Pais, a parte alcuni accumuli d’acqua registrati nella località di Vera, dove sono state chiuse diverse strade per motivi di sicurezza, le precipitazioni sono state minime in altre aree come Huércal-Overa e Carboneras.

