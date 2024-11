Alpe di Siusi, oggi maxi-esercitazione con 1.400 comparse

MeteoWeb

Questo pomeriggio si terrà una grande esercitazione presso la funivia dell’Alpe di Siusi, in Alto Adige. Verranno simulate due situazioni di emergenza: un guasto all’impianto di risalita e un grave incidente sull’Alpe, che necessiterà l’evacuazione sia della funivia che dell’intera area. Circa 400 persone saranno evacuate dalle cabine della funivia, mentre oltre 1.000 saranno portate in salvo dall’Alpe di Siusi. L’operazione richiede l’intervento di numerosi soccorritori e diverse organizzazioni di emergenza, che dovranno essere coordinate con grande precisione. Si tratta di una vera e propria sfida logistica, fondamentale per garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano la funivia e che si trovano sull’Alpe.

